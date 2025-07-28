Умер французский актер Жан-Поль Дюбуа

Причина смерти актера не сообщается.
Скончался французский актер Жан-Поль Дюбуа, известный по ролям в кино и театре. Артист умер на 75-м году жизни.
«Он оставил свой след в театре в 1970-х и 1980-х годах, исполнив главные роли под руководством Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаче», — говорится в публикации французского новостного портала Sceneweb. За свою карьеру Дюбуа снялся минимум в 65 фильмах и телепроектах.
Среди наиболее заметных его работ называют «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть», «Ведьма», «Грусть и красота», а также международные проекты «Мишень» с Джином Хэкменом и «Видок» с Жераром Депардье. В 2003 году актер снялся в известной картине «Фанфан-тюльпан» вместе с Венсаном Пересом и Пенелопой Крус.