В Роскосмосе рассказали, когда в России появится ракета, как у Маска

Многоразовое использование первых ступеней ракет-носителей будет выгодно для космической отрасли России.
На разработку и испытания прототипа возвращаемой первой ступени ракеты-носителя потребуется приблизительно от полутора до двух лет. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Такую систему повторного использования ступеней использует компания миллиардера Илона Маска SpaceX.
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«У нас техническое задание на отработку, в народе называется “кузнечик” — вверх-вниз прыгает, — подписано только в июне текущего года. Это заложено в национальный проект. И нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно, где-то 1,5−2 года для отработки этой технологии», — сказал Баканов в интервью РБК ТВ. Он подчеркнул, что протестировать данную технологию уже возможно, однако полученный «результат будет соответствующий».
Он подчеркнул, что благодаря возврату и повторному применению ступеней, как это реализует компания SpaceX, стоимость запусков значительно снижается. Баканов провел параллель между повторным использованием первых ступеней ракет-носителей и эксплуатацией пассажирских самолетов, также рассчитанных на многократные полеты.
В июне Баканов сообщил, что госкорпорация «Роскосмос» приступит к выполнению Национального проекта по освоению космоса. В рамках него запланирована разработка ракеты-носителя на метановом топливе с многоразовой первой ступенью под названием «Амур-СПГ». Это поможет значительно укрепить позиции страны в космической сфере. Страна постепенно выходит в лидеры отрасли. Так ракета «Союз» 25 июля вывела на орбиту спутник с плазменным двигателем московского производства, пишет RT.