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В Роскосмосе рассказали, когда в России появится ракета, как у Маска

На разработку и испытания прототипа возвращаемой первой ступени ракеты-носителя потребуется приблизительно от полутора до двух лет. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Такую систему повторного использования ступеней использует компания миллиардера Илона Маска SpaceX.

Многоразовое использование первых ступеней ракет-носителей будет выгодно для космической отрасли России.

На разработку и испытания прототипа возвращаемой первой ступени ракеты-носителя потребуется приблизительно от полутора до двух лет. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Такую систему повторного использования ступеней использует компания миллиардера Илона Маска SpaceX.

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«У нас техническое задание на отработку, в народе называется “кузнечик” — вверх-вниз прыгает, — подписано только в июне текущего года. Это заложено в национальный проект. И нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно, где-то 1,5−2 года для отработки этой технологии», — сказал Баканов в интервью РБК ТВ. Он подчеркнул, что протестировать данную технологию уже возможно, однако полученный «результат будет соответствующий».

Он подчеркнул, что благодаря возврату и повторному применению ступеней, как это реализует компания SpaceX, стоимость запусков значительно снижается. Баканов провел параллель между повторным использованием первых ступеней ракет-носителей и эксплуатацией пассажирских самолетов, также рассчитанных на многократные полеты.

В июне Баканов сообщил, что госкорпорация «Роскосмос» приступит к выполнению Национального проекта по освоению космоса. В рамках него запланирована разработка ракеты-носителя на метановом топливе с многоразовой первой ступенью под названием «Амур-СПГ». Это поможет значительно укрепить позиции страны в космической сфере. Страна постепенно выходит в лидеры отрасли. Так ракета «Союз» 25 июля вывела на орбиту спутник с плазменным двигателем московского производства, пишет RT.

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