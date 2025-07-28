Топ-10 элитных школ России: куда отдают детей богачи и стоит ли оно того?

Отдавая детей в частные и элитные школы, родители ожидают, что ребёнок там получит более качественное образование и индивидуальный подход, будет учиться в кабинетах, оснащённых самыми современными технологиями. И в таких школах это всё действительно есть. К тому же там в классах меньше учеников, что позволяет уделять больше внимания каждому. Родители ценят хорошо организованный досуг для детей, так как часто не имеют возможности заниматься ими самостоятельно. Помимо всего прочего, элитная школа — это ещё и ценные контакты и знакомства, которые могут пригодиться в дальнейшем.