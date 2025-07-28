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Женская сборная Англии по футболу выиграла чемпионат Европы

Команда Англии победила испанских соперников со счетом 3:1.

Источник: Аргументы и факты

Женская сборная Англии по футболу стала победителем чемпионата Европы, завоевав титул в напряжённом финальном поединке против команды Испании.

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Счёт на 25-й минуте открыла испанская полузащитница Мариона Кальдентей, однако в начале второго тайма англичанка Алессия Руссо восстановила равновесие, забив ответный мяч.

Исход матча решился в серии послематчевых пенальти, где англичанки продемонстрировали большую точность и выдержку, победив с итоговым счётом 3:1.

Ранее стало известно, что руководство испанской команды «Барселоны» определило предполагаемую дату проведения прощального матча для Лионеля Месси. Он выступал за этот клуб с 2003 по 2021 год.