Женская сборная Англии по футболу выиграла чемпионат Европы

Женская сборная Англии по футболу стала победителем чемпионата Европы, завоевав титул в напряжённом финальном поединке против команды Испании.
Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Счёт на 25-й минуте открыла испанская полузащитница Мариона Кальдентей, однако в начале второго тайма англичанка Алессия Руссо восстановила равновесие, забив ответный мяч.
Исход матча решился в серии послематчевых пенальти, где англичанки продемонстрировали большую точность и выдержку, победив с итоговым счётом 3:1.
Ранее стало известно, что руководство испанской команды «Барселоны» определило предполагаемую дату проведения прощального матча для Лионеля Месси. Он выступал за этот клуб с 2003 по 2021 год.