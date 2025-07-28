Автору мультсериала «Южный парк» пришлось извиняться за пририсованный микропенис Трампа

Перед президентом США Дональдом Трампом извинился один из создателей мультсериала «Южный парк» Трей Паркер. Как пишет The Guardian, в одной из серии этой комедии американский политик появился с пририсованным микропенисом.
«Мы страшно извиняемся», — сказал Паркер во время фестиваля Comic-Con в Сан-Диего.
Однако, как рассказывают журналисты, перед этим создатель вселенной бросил долгий, комично-невозмутимый взгляд. Накануне в Белом доме прокомментировали эту серию и заявили, что шоу является достаточно неактуальным.
По мнению Вашингтона «Южный парк» на протяжении 20 лет «изобилует безвкусными идеями в отчаянной попытке привлечь к себе внимание».
Как KP.RU писал ранее, американский мультсериал «Симпсоны» якобы предсказал смерть Дональда Трампа. Многие поклонники сериала уверены, что предсказание сбудется. Однако Times of India рассказало, что с ним не так.