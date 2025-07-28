Штрафы до 50 тысяч рублей и изъятие земли за захламление участков введут в РФ

Владельцы дачных участков обязаны поддерживать порядок на территории, иначе им грозит штраф до 50 тысяч рублей и возможно изъятие земли. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров.
— При первом нарушении выносится предупреждение. Штраф 20−50 тысяч рублей грозит при повторном несоблюдении норм в течение шести месяцев, — сообщил он.
Эксперт напомнил, что критерии заброшенности участков, которые утверждены правительством, вступят в силу 1 сентября текущего года. Под «освоением» понимается приведение земли в пригодное состояние в соответствии с назначением в течение трех лет.
При неустранении нарушений Росреестр инициирует судебное изъятие участка для продажи на публичных торгах, передает ТАСС.
Дачники могут получить штраф за ремонт автомобиля на своем участке, сообщил юрист Тимур Харди. Так, если при замене масла или тормозной жидкости дачник испортит почву, то ему придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Также ответственность грозит за шум в неположенное время.