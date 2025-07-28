Штрафы до 50 тысяч рублей и изъятие земли за захламление участков введут в РФ

Дачники могут получить штраф за ремонт автомобиля на своем участке, сообщил юрист Тимур Харди. Так, если при замене масла или тормозной жидкости дачник испортит почву, то ему придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Также ответственность грозит за шум в неположенное время.