Коты из зоны СВО станут выступать в театре Куклачева

Животные на передовой вовсе не редкость.
Три кошки, эвакуированные из зоны специальной военной операции, станут артистами Московского театра Юрия Куклачева. Сначала животные находились в приюте Донецка, а затем были доставлены в Москву, где теперь начнут выступать на сцене.
«Кошки рассаживаются по клеткам с учетом их привязанности друг к другу. Часть животных поступила из одних и тех же мест — блиндажей или подвалов. Котенок по кличке Шахтер пять месяцев назад был еще маленьким, грязным. Сейчас отмытый и большой, но глаза грустные, потому что в соседнем подразделении была любимая кошка, но уехала на ротацию», — передают «Известия».
В материале также подчеркивается, что присутствие животных на передовой не является редкостью. В частности, боец Анна Илясова не расстается с котенком по кличке Зет из Донецкой Народной Республики. По словам женщины, она нашла животное в разрушенном поселке после того, как тот потерял родителей.
Ранее сообщалось, что две взрослые кошки и один котенок, вывезенные из зоны СВО, благополучно прошли процесс адаптации под руководством Юрия Куклачева. Специалисты учреждения намерены провести оценку склонностей животных к цирковому искусству, чтобы определить их участие в театральных представлениях.