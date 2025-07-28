Коты из зоны СВО станут выступать в театре Куклачева

«Кошки рассаживаются по клеткам с учетом их привязанности друг к другу. Часть животных поступила из одних и тех же мест — блиндажей или подвалов. Котенок по кличке Шахтер пять месяцев назад был еще маленьким, грязным. Сейчас отмытый и большой, но глаза грустные, потому что в соседнем подразделении была любимая кошка, но уехала на ротацию», — передают «Известия».