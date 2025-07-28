«Вполне нормально»: в Общественной палате выступили за ужесточение продажи спиртного

Член Общественной палаты РФ добавил, что вводить понижение временного порога реализации спиртного нужно постепенно. Уже в следующем году он хотел бы сделать легальным лишь интервал с 09:00 до 22:00. В течение же нескольких лет это дало бы возможность перейти к запрету продажи алкоголя в любое время, кроме как с 11:00 до 19:00.