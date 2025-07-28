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«Вполне нормально»: в Общественной палате выступили за ужесточение продажи спиртного

Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи и традиционных ценностей, выступил с инициативой об ограничении временных рамок реализации алкогольной продукции в магазинах.

Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи и традиционных ценностей, выступил с инициативой об ограничении временных рамок реализации алкогольной продукции в магазинах. Подробностями своей идеи он поделился с ТАСС.

«Считаю, что такой режим был бы вполне нормальным… Именно такие меры дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни», — объяснил свою позицию корреспонденту ТАСС Сергей Рыбальченко.

Член Общественной палаты РФ добавил, что вводить понижение временного порога реализации спиртного нужно постепенно. Уже в следующем году он хотел бы сделать легальным лишь интервал с 09:00 до 22:00. В течение же нескольких лет это дало бы возможность перейти к запрету продажи алкоголя в любое время, кроме как с 11:00 до 19:00.

Стоит отметить, что далеко не всем россиянам нравятся некоторые предлагаемые в последнее время ограничения, направленные на любителей спиртных напитков. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попыталась разобраться, почему многие родители отрицательно восприняли инициативу парламентариев о штрафах за появление алкогольной продукции на фотографиях, где присутствуют дети.