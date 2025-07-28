В РФ введут штрафы до 50 тысяч рублей и изъятие земли за захламление участков

Хозяин участка обязан содержать его в порядке.
Владельцы дач и садовых участков должны следить за порядком на них. Если территория будет захламлена, то хозяевам грозит штраф до 50 тысяч рублей или изъятие земли. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
«При первом нарушении выносится предупреждение. Штраф от 20 до 50 тысяч рублей грозит при повторном несоблюдении норм в течение полугода», — передает «Газета.ru» слова Машарова. Он добавил, что если владелец участка окончательно захламил его, то земля изымается через суд.
Ранее сообщалось, что регулярная очистка участка от сорняков и мусора поможет дачникам избежать изъятия земли. С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу более жесткие требования к владельцам участков.