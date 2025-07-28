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Создатель «Южного парка» извинился перед Трампом за нарисованный микропенис

Один из создателей мультипликационного сериала «Южный парк» Трей Паркер извинился перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который появился в одной из серий с пририсованным микропенисом. Об этом сообщила газета The Guardian.

Один из создателей мультипликационного сериала «Южный парк» Трей Паркер извинился перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который появился в одной из серий с пририсованным микропенисом. Об этом сообщила газета The Guardian.

— Мы извиняемся, — заявил он на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

При этом Паркер бросил долгий, комично-невозмутимый взгляд, отметили журналисты в статье.

Ранее Белый дом прокомментировал появление американского лидера в одной из серий «Южного парка». Администрация президента назвала шоу неактуальным, добавив, что оно 20 лет «изобилует безвкусными идеями в отчаянной попытке привлечь к себе внимание».

В 2018 году на запрос пользователей американского сегмента интернета показать фото Дональда Трампа, голосовой помощник Siri в какой-то момент внезапно начала выдавать снимок мужского полового органа. Затем «баг» сошел на нет и на просьбу показать американского президента появлялся «реальный» глава страны, но потом пенис «вернулся» снова.

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