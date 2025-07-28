Создатель «Южного парка» извинился перед Трампом за нарисованный микропенис

В 2018 году на запрос пользователей американского сегмента интернета показать фото Дональда Трампа, голосовой помощник Siri в какой-то момент внезапно начала выдавать снимок мужского полового органа. Затем «баг» сошел на нет и на просьбу показать американского президента появлялся «реальный» глава страны, но потом пенис «вернулся» снова.