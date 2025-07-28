В Госдуме попросили ФАС не допустить взрывного роста цен на школьную форму

По его словам, ежегодно в преддверии 1 сентября наблюдается увеличение спроса на школьную одежду, что стимулирует отдельных продавцов к спекулятивному завышению стоимости. «Направлю обращение в ФАС, чтобы они заранее обратили внимание на недопустимость роста [цен на школьную форму перед началом учебного года]. У нас обычно, когда спрос растет, начинают заигрываться. Не стоит этого делать», — прокомментировал депутат в беседе с ТАСС.