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В Британии беженец хотел «взорвать» самолет из-за Трампа

На борту самолета, который направлялся из британского аэропорта Лутон в Глазго, индийский беженец угрожал пассажирам «взорвать» самолет.

На борту самолета, который направлялся из британского аэропорта Лутон в Глазго, индийский беженец угрожал пассажирам «взорвать» самолет. Так он якобы собирался отправить сигнал президенту США Дональду Трампу, чьей политикой он недоволен. Об этом пишет газета The Sun.

Американский лидер в эти дни пребывает в Шотландии с рабочим визитом. Инцидент произошел накануне, 27 июля. Очевидцы сообщили, что мужчина при выходе из туалета начал кричать «Аллаху акбар» и заявил, что при нем «бомба».

Вместе с этим он успел выкрикнуть, что таким образом он хочет отправить сигнал хозяину Белого дома. В итоге пассажиру скрутили нарушителя спокойствия. Персонал проверил его багаж, в котором никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Позже выяснилось, что «взрывник» является гражданином Индии и живет в Британии в качестве беженца. Ему 41 год. Самолет благополучно приземлился в пункте назначения. А мужчину передали в руки полиции для дальнейшего разбирательства.

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