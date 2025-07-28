В Британии беженец хотел «взорвать» самолет из-за Трампа

Американский лидер в эти дни пребывает в Шотландии с рабочим визитом. Инцидент произошел накануне, 27 июля. Очевидцы сообщили, что мужчина при выходе из туалета начал кричать «Аллаху акбар» и заявил, что при нем «бомба».