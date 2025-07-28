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В Британии проходят митинги против размещения беженцев: что известно о протестах

В британском городе Эппинг прошли протесты против беженцев.

Источник: Комсомольская правда

Днем 27 июля в Британии вновь прошли протесты. Митингующие недовольны размещением беженцев в гостинице The Bell. Она находится в городе Эппинг. О ходе акции рассказали в местной полиции.

По данным правоохранителей, митинг прошел мирно. При этом полиции пришлось задержать трех человек. В городе также после протеста организовали акцию в защиту мигрантов.

«Полиция присутствовала на мирной акции протеста в Эппинге, в которой приняли участие две отдельные группы протестующих… Группа людей, протестовавших в отношении гостиницы The Bell, собралась около часа дня», — говорится в сообщении.

Кроме того, митинги зафиксированы на территории Украины. Как отметили на Западе, главе киевского режима Владимиру Зеленскому не позволили начать кровопролитие. Политики ЕС запретили нелегитимному президенту разгонять демонстрантов.