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В России создадут единый реестр заводчиков животных для контроля разведения

В России планируют создать единый реестр заводчиков животных для продажи.

В России планируют создать единый реестр заводчиков животных для продажи. Законопроект разработала рабочая группа депутатов Госдумы и направила его в правительство на обсуждение. Об этом пишет издание «Известия».

Цель инициативы — легализовать деятельность заводчиков и сократить число бездомных и агрессивных животных на улицах. Сейчас официально зарегистрированы около 4 тысяч заводчиков, но многие работают нелегально, что приводит к бесконтрольному разведению и выбрасыванию питомцев. Новый реестр будет содержать сведения о всех заводчиках и размещаться на официальном сайте единой некоммерческой организации.

По мнению депутатов, это поможет контролировать качество разведения и уменьшить число бездомных животных. Законопроект отличается от инициативы Минприроды, с которой парламентарии активно взаимодействуют; оба документа будут дорабатываться с учетом предложений и обсуждений в правительстве.

Зоозащитники считают идею полезной, однако отмечают возможные сложности в реализации.

Ранее сообщалось, что с новым реестром власти смогут сделать актуальными все прежние идеи, касающиеся обязательности «цифровых меток», вплоть до пресловутого «клеймения пчел».