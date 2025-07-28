В России создадут единый реестр заводчиков животных для контроля разведения

Цель инициативы — легализовать деятельность заводчиков и сократить число бездомных и агрессивных животных на улицах. Сейчас официально зарегистрированы около 4 тысяч заводчиков, но многие работают нелегально, что приводит к бесконтрольному разведению и выбрасыванию питомцев. Новый реестр будет содержать сведения о всех заводчиках и размещаться на официальном сайте единой некоммерческой организации.