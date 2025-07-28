В «Роскосмосе» назвали сроки появления ракеты, как у Илона Маска

«У нас техническое задание на отработку, в народе называется “кузнечик” — вверх-вниз прыгает, — подписано только в июне текущего года. Это заложено в национальный проект. И нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно, где-то полторва-два года для отработки этой технологии», — заявил Баканов.