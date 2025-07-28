Стало известно, чем были вооружены террористы в «Крокусе»

«Согласно материалам, Фаридуни Шамсидин оценил возможность осуществления теракта и после этого поставил в известность Мухаммадсобира Файзова, Саидакрама Рачабализоду и Далерджона Мирзоева. Так, вечером 22 марта, вооружившись тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами к нему, снаряженными патронами, в общей сложности в количестве не менее 1 381 штуки, пистолетом Макарова и четырьмя ножами», — передает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.