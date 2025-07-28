Стало известно, чем были вооружены террористы в «Крокусе»

Исполнители теракта в «Крокусе» были вооружены не менее 59 магазинами к АК.
Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске были вооружены тремя автоматами Калашникова и имели при себе не менее 59 магазинов с 1 381 патроном. Об этом говорится в материалах уголовного дела.
«Согласно материалам, Фаридуни Шамсидин оценил возможность осуществления теракта и после этого поставил в известность Мухаммадсобира Файзова, Саидакрама Рачабализоду и Далерджона Мирзоева. Так, вечером 22 марта, вооружившись тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами к нему, снаряженными патронами, в общей сложности в количестве не менее 1 381 штуки, пистолетом Макарова и четырьмя ножами», — передает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
В материалах дела уточняется, что исполнители тщательно подготовились к нападению. Они имели при себе не только огнестрельное оружие и боеприпасы, но и подручные средства для поджога — не менее пяти бутылок с бензином и зажигалки.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИсполнители теракта в «Крокусе» использовали пять бутылок бензина.
Ранее сообщалось, что теракт в «Крокус Сити Холле» был организован ячейками запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан», действовавшими по указанию высшего руководства Украины. По данным следствия, в совершении преступления участвовали граждане Таджикистана, которым оказывали помощь в финансировании, предоставлении жилья и оружия.