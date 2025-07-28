Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 28 июля 2025

Погода в Иркутске 28 июля 2025 обещает переменную облачность и слабый дождь. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, днем воздуха прогреется до +22…+24 градусов.
Погода в Иркутске 28 июля 2025.
— На территории региона будет также облачно, местами пройдет кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северо-западный с переменой на юго-западный и порывами до 5−10 м/с, рассказали синоптики.
Днем температура порадует жителей Иркутской области, столбик термометра поднимется до +21…+26 градусов. Если солнце скроется за облаками, то может похолодать до +12…+17. Вот что обещает погода в Иркутске 25 июня 2025.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что спирогировый кризис на Байкале окончен.