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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 28 июля 2025

В Иркутске 28 июля ожидается слабый дождь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 28 июля 2025 обещает переменную облачность и слабый дождь. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, днем воздуха прогреется до +22…+24 градусов.

Погода в Иркутске 28 июля 2025.

— На территории региона будет также облачно, местами пройдет кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северо-западный с переменой на юго-западный и порывами до 5−10 м/с, рассказали синоптики.

Днем температура порадует жителей Иркутской области, столбик термометра поднимется до +21…+26 градусов. Если солнце скроется за облаками, то может похолодать до +12…+17. Вот что обещает погода в Иркутске 25 июня 2025.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что спирогировый кризис на Байкале окончен.