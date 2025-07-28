Дачников предупредили о штрафах и изъятии земель за захламление участков

Российские дачники вскоре могут столкнуться со штрафами за захламление территории. Они составят до 50 тысяч рублей. Об этом оповестил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.
Кроме того, эксперт добавил, что при первом нарушении выдается лишь предупреждение. Если собственник не исправил ситуацию, Росреестр направит уведомление в уполномоченный орган.
«Гражданину, который не привел в порядок участок или сделал это несвоевременно, грозит штраф 20−50 тыс. рублей», — рассказал Евгений Машаров.
В ГД также предложили ежегодно выплачивать одному из родителей школьников денежную компенсацию перед учебным годом. Ее размер будет определяться прожиточным минимумом.