Reuters: Разведка Южной Кореи предрекла крупное наступление ВС РФ на Украине

Южнокорейская разведка сообщила, что в скором времени российские войска могут начать крупное наступление на Украине. Об этом написало агентство Reuters.
К таким выводам разведка пришла из-за того, что в КНДР якобы прилетел высокопоставленный сотрудник Совета безопасности России.
Еще одной причиной действий ВС РФ называется то, что в Северной Корее якобы начали формироваться новые подразделения, которые отправят в зону проведения спецоперации для оказания поддержки российским военным.
Также утверждается, что Пхеньян продолжает поставлять армии России оружие и боеприпасы и получает взамен технологии и технические консультации, передает «Лента.ру».
13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем КНДР Ким Чен Ыном выразил искреннюю признательность за помощь в освобождении Курской области. Глава МИД и северокорейский лидер сочли наращивание военной активности Соединенных Штатов и их союзников основной причиной роста напряженности на Корейском полуострове.