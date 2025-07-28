«Когда спрос растет, начинают заигрываться»: в Госдуме обратили внимание ФАС на спекуляцию ценами на школьную форму

«Направлю обращение в ФАС, чтобы они заранее обратили внимание на недопустимость роста (цен на школьную форму перед началом учебного года). У нас обычно, когда спрос растет, начинают заигрываться. Не стоит этого делать», — сказал он.
Парламентарий отметил, что общество перед началом учебного года и так «напряжено и закредитовано, денег у людей немного» и, к сожалению, «многие вообще не могут собрать детей в школу и купить, тем более, школьную форму».
Поэтому, подчеркнул Нилов, нужно помогать россиянам, а не «злоупотреблять ростом цен». Он считает, что ФАС должна обратить внимание на это и создать собственные рекомендации.
Как KP.RU писал ранее, в отношении школьной формы в РФ ввели единый госстандарт. Он вступил в силу 1 июля. Этот критерий устанавливает, что форма должна быть удобной, а также рекомендует включить в дизайн одежды для школьников элементы государственной символики.