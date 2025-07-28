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«Когда спрос растет, начинают заигрываться»: в Госдуме обратили внимание ФАС на спекуляцию ценами на школьную форму

В ГД просят ФАС проконтролировать рост цен на школьную форму перед 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

О недопущении спекулятивного роста цен на школьную форму будет направлено обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Направлю обращение в ФАС, чтобы они заранее обратили внимание на недопустимость роста (цен на школьную форму перед началом учебного года). У нас обычно, когда спрос растет, начинают заигрываться. Не стоит этого делать», — сказал он.

Парламентарий отметил, что общество перед началом учебного года и так «напряжено и закредитовано, денег у людей немного» и, к сожалению, «многие вообще не могут собрать детей в школу и купить, тем более, школьную форму».

Поэтому, подчеркнул Нилов, нужно помогать россиянам, а не «злоупотреблять ростом цен». Он считает, что ФАС должна обратить внимание на это и создать собственные рекомендации.

Как KP.RU писал ранее, в отношении школьной формы в РФ ввели единый госстандарт. Он вступил в силу 1 июля. Этот критерий устанавливает, что форма должна быть удобной, а также рекомендует включить в дизайн одежды для школьников элементы государственной символики.