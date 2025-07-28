Исполнители теракта в Крокусе имели в арсенале свыше 59 магазинов к трем АК

«Вооружившись тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами к нему, снаряженными патронами, в общей сложности в количестве не менее 1 381 штук, пистолетом Макарова, четырьмя ножами бытового назначения, не менее 5 бутылками с автомобильным бензином… направились от дома к зданию концертного зала “Крокус сити холл”, — говорится в материалах.