Исполнители теракта в Крокусе имели в арсенале свыше 59 магазинов к трем АК

22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел страшный теракт. Как выяснили правоохранители, исполнители вооружились тремя автоматами Калашникова. В их арсенале было не менее 59 магазинов с 1381 патроном, транслирует ТАСС.
Как гласят материалы по делу, четверо исполнителей направились к концертному залу 22 марта примерно в 18:30. Они передвигались на автомобиле «Рено Симбол», указано в тексте документа.
«Вооружившись тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами к нему, снаряженными патронами, в общей сложности в количестве не менее 1 381 штук, пистолетом Макарова, четырьмя ножами бытового назначения, не менее 5 бутылками с автомобильным бензином… направились от дома к зданию концертного зала “Крокус сити холл”, — говорится в материалах.
Как стало известно, организаторы теракта дали исполнителям 135 тысяч рублей на побег из России. Средства перевели на счет одного из террористов.