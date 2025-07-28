Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян высказалась, что Украина и страны Запада пытаются дестабилизировать РФ изнутри, чтобы вызвать протесты в стране.
— Есть же люди, которые нейтрально относятся к происходящему, не болеют за детей Донбасса. Их можно расшатать, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону, — заявила она на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Также журналистка напомнила об атаках украинских БПЛА на Сочи и Сириус, рассказав, что во время налета там были и ее дети. Симоньян отметила, что такой тактикой пытаются повлиять на тех российских граждан, которые пока остаются нейтральными.
Кроме того, Маргарита Симоньян заявила, что Польша и Литва, как стервятники и гиены, подобрали западные части русских земель в тяжелый период истории Руси после монголо-татарского ига, а Российская империя просто вернула их позже.
Хазарский каганат исчез с карты мира после того, как принял решение о нападении на Русь, заявила Симоньян. Она отметила, что это средневековое государство было «потрясающим и мощным».