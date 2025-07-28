Симоньян заявила, что Украина и Запад пытаются устроить в РФ бунт

— Есть же люди, которые нейтрально относятся к происходящему, не болеют за детей Донбасса. Их можно расшатать, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону, — заявила она на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».