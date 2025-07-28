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Симоньян заявила, что Украина и Запад пытаются устроить в РФ бунт

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян высказалась, что Украина и страны Запада пытаются дестабилизировать РФ изнутри, чтобы вызвать протесты в стране.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян высказалась, что Украина и страны Запада пытаются дестабилизировать РФ изнутри, чтобы вызвать протесты в стране.

— Есть же люди, которые нейтрально относятся к происходящему, не болеют за детей Донбасса. Их можно расшатать, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону, — заявила она на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Также журналистка напомнила об атаках украинских БПЛА на Сочи и Сириус, рассказав, что во время налета там были и ее дети. Симоньян отметила, что такой тактикой пытаются повлиять на тех российских граждан, которые пока остаются нейтральными.

Кроме того, Маргарита Симоньян заявила, что Польша и Литва, как стервятники и гиены, подобрали западные части русских земель в тяжелый период истории Руси после монголо-татарского ига, а Российская империя просто вернула их позже.

Хазарский каганат исчез с карты мира после того, как принял решение о нападении на Русь, заявила Симоньян. Она отметила, что это средневековое государство было «потрясающим и мощным».

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