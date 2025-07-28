В Роскосмосе сообщили о скором создании возвращаемых ступеней ракет

Три дня назад, 25 июля, с космодрома «Восточный» произошел пуск ракеты-носителя «Союз-2. 1б». Она отправлена для доставки на орбиту космических аппаратов «Ионосфера-М» № 3 и № 4. Старт ракеты дали в 08:54 по времени Москвы. Объекту, как итог, удалось поднять груз на орбиту Земли.