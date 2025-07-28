В Роскосмосе сообщили о скором создании возвращаемых ступеней ракет

Российские разработчики планируют создать возвращаемые ступени ракет. На это заложено 1,5−2 года, сообщил в беседе с РБК глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
По его словам, техническое задание на отработку названо «кузнечиком». Ступень будет «прыгать вверх-вниз». Соответствующее задание определили в июне 2025 года.
«Нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно, где-то 1,5−2 года для отработки этой технологии», — уточнил Дмитрий Баканов.
Три дня назад, 25 июля, с космодрома «Восточный» произошел пуск ракеты-носителя «Союз-2. 1б». Она отправлена для доставки на орбиту космических аппаратов «Ионосфера-М» № 3 и № 4. Старт ракеты дали в 08:54 по времени Москвы. Объекту, как итог, удалось поднять груз на орбиту Земли.