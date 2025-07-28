В Тулуне отремонтировали стадион «Шахтер»

В Тулуне завершен ремонт стадиона «Шахтер», на котором занимаются ученики детско-юношеской спортивной школы. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, на территории заменили покрытие беговых дорожек, сделали поле для мини-футбола, волейбольную и баскетбольную площадки.
— Все условия для побед есть. Уверен, что на этом стадионе будет собираться большое количество зрителей, которые будут поддерживать вашу замечательную команду, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Стадион «Шахтер» пострадал еще во время наводнения в Тулуне в 2019 году.
Также глава региона провел встречу с командой, которая в июле 2025 года представляла Иркутскую области на Спартакиаде молодежи России для допризывников. Соревнования включали оценку военной и физической подготовки. Один из участников команды завоевал золото по прыжкам в длину — 303 сантиметра.