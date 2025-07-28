В Тулуне отремонтировали стадион «Шахтер»

Также глава региона провел встречу с командой, которая в июле 2025 года представляла Иркутскую области на Спартакиаде молодежи России для допризывников. Соревнования включали оценку военной и физической подготовки. Один из участников команды завоевал золото по прыжкам в длину — 303 сантиметра.