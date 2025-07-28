Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тулуне отремонтировали стадион «Шахтер»

На стадионе заменили покрытие беговых дорожек, сделали волейбольную и баскетбольную площадки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне завершен ремонт стадиона «Шахтер», на котором занимаются ученики детско-юношеской спортивной школы. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, на территории заменили покрытие беговых дорожек, сделали поле для мини-футбола, волейбольную и баскетбольную площадки.

— Все условия для побед есть. Уверен, что на этом стадионе будет собираться большое количество зрителей, которые будут поддерживать вашу замечательную команду, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Стадион «Шахтер» пострадал еще во время наводнения в Тулуне в 2019 году.

Также глава региона провел встречу с командой, которая в июле 2025 года представляла Иркутскую области на Спартакиаде молодежи России для допризывников. Соревнования включали оценку военной и физической подготовки. Один из участников команды завоевал золото по прыжкам в длину — 303 сантиметра.