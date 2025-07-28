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Исполнители теракта в «Крокусе» были вооружены не менее 59 магазинами к АК

В ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске установлено, что исполнители были вооружены тремя автоматами Калашникова с не менее чем 59 магазинами и свыше 1 300 патронами.

В ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске установлено, что исполнители были вооружены тремя автоматами Калашникова с не менее чем 59 магазинами и свыше 1 300 патронами. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, 22 марта около 18:30 Фаридуни Шамсидин сообщил соучастникам — Мухаммадсобиру Файзову*, Саидакрами Рачабализоде* и Далерджону Мирзоеву* (внесены в перечень террористов и экстремистов) — о готовности к атаке. Они направились к залу на автомобиле «Рено Симбол», взяв с собой автоматы, пистолет Макарова, ножи, пять бутылок с бензином, зажигалки и налобные фонари. Материалы дела указывают на тщательно подготовленное вооружение террористов и их намерения совершить нападение.

До этого сообщалось, что террористы «Крокуса» сразу после него получили деньги на побег.

* внесены в перечень террористов и экстремистов.