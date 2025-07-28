Исполнители теракта в «Крокусе» были вооружены не менее 59 магазинами к АК

По данным следствия, 22 марта около 18:30 Фаридуни Шамсидин сообщил соучастникам — Мухаммадсобиру Файзову*, Саидакрами Рачабализоде* и Далерджону Мирзоеву* (внесены в перечень террористов и экстремистов) — о готовности к атаке. Они направились к залу на автомобиле «Рено Симбол», взяв с собой автоматы, пистолет Макарова, ножи, пять бутылок с бензином, зажигалки и налобные фонари. Материалы дела указывают на тщательно подготовленное вооружение террористов и их намерения совершить нападение.