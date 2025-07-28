Иностранные наемники в Новоэкономическом в Донецкой народной республике вступали в ближние бои, а бойцы ВСУ с позиций сбежали. Об этом сообщил штурмовик 5-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск «Центр» Иван Роговенко.
— Были наемники, американские, еще какие-то шевроны были. В основном они и вступали в ближние бои, украинцы сбежали, — цитирует его ТАСС.
По словам военного, в населенный пункт российские штурмовые группы заходили как пешим порядком, так и на мотоциклах. В его обороне украинские войска традиционно сделали упор на FPV-дроны.
Старший прапорщик ВС России Александр Корнеев в зоне проведения спецоперации установил 100 мин, тем самым остановив продвижение бронегруппы украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.
19-летний десантник Константин Морозов заманил целый отряд Вооруженных сил Украины на минное поле, рассказали в Минобороны России. По словам российского бойца, ему пришлось пройти по минному полю — это был единственный способ избежать артобстрела, остаться незамеченным и выполнить задачу.