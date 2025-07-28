В Госдуме рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию

«Для получивших инвалидность по зрению первой группы льгота применяется с 50 лет для мужского населения и с 40 лет для женского с учетом того, что 15 и 10 лет соответственно были отданы работе. Имею право на это и один из родителей ребенка-инвалида. Отцу можно завершить работу в 55 лет, отработав 20 лет, а матери ребенка — в 50 лет со страховым стажем 15 лет. Возраст, с которого ребенок был признан инвалидом, и продолжительность нахождения на инвалидности не учитываются. Опекуны детей с инвалидностью также могут рассчитывать на досрочную пенсию. Для них пенсионный возраст снижается на один год — от 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин — за каждые 1,5 года опеки. Но не больше чем на пять лет, то есть до 55 лет мужчинам и до 50 — женщинам. Условия по страховому стажу — как у родителей, ИПК не меньше 30 баллов», — подытожила депутат Госдумы.