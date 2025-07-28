В Госдуме рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Выйти на пенсию в России раньше могут работники тяжелых и особо тяжелых производств, россияне, которые работают на Крайнем Севере, матери, накопившие 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, а также медработники, педагоги и люди, выступающие на сцене в театрах, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
«На особо тяжелых и вредных производствах (подземные горные работы, угольная промышленность, металлургия, нефтепереработка, полиграфия) женщины могут прекратить работу в 45 лет при наличии 15 лет стажа, а мужчины — в 50 лет и с 20 годам стажа», — сказала Стенякина, добавив, что отрасли промышленности, причисленные к тяжелым, позволяют выход на пенсию женщинам в 50 лет при стаже работы в 20 лет, а мужчинам — в 55 при 25 годах работы.
Она отметила, что россияне, которые работали и работают на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах, при наличии нужного количества льготного «северного» и общего стажа могут снизить пенсионный возраст на пять лет.
«Мужчинам нужно отработать это 15 лет на севере или 20 — на приравненных к нему территориях и не меньше 25 лет общего стажа. Для женщин требования по территориальному стажу те же, но общего должно быть от 20 лет», — добавила политик.
Стенякина уточнила, что для женщин, у которых двое или больше детей, требования по «северному» стажу ниже: 12 лет на Крайнем Севере или 17 — в приравненных регионах, но общий стаж по-прежнему должен быть не менее 20 лет.
Помимо перечисленных категорий, парламентарий подчеркнула, что есть еще ряд профессий, связанных с приобретением пенсионной льготы: среди них медицинские работники, педагоги и люди, выступающие на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях.
«Однако для этих трех категорий выплата пенсии начинается только через пять лет после момента получения требуемого стажа. Так, медработникам нужно получить 25 лет стажа в сельской местности и поселках или 30 лет в городах (либо в городах и селах, поселках), учителям нужно посвятить 25 лет преподаванию, артистам театра и балета нужно проработать от 15 до 30 лет в зависимости от характера деятельности», — рассказала депутат.
Стенякина напомнила, что существует еще ряд категорий граждан, которые могу выйти на пенсию раньше остальных.
«Для матерей, накопивших 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, возраст получения пенсии снижается в случае рождения: трех детей — до 57 лет, четырех детей — до 56 лет, пяти и более детей — до 50 лет. Дети должны воспитываться матерью минимум до восьми лет. Льгота также действует при усыновлении, если в момент установления опеки ребенок был младше восьми лет. В случае лишения родительских прав или отмены усыновления условия для получения досрочной пенсии в отношении этого ребенка или детей не применяются», — рассказала член думского комитета.
Кроме того, Стенякина сообщила, что причиной для досрочного выхода на пенсию могут стать и военные травмы, повлекшие инвалидность. Они, по ее словам, дают право на досрочную пенсию для мужчин в 55 лет и для женщин в 50 лет с условием накопления страхового стажа в 25 и 20 лет.
«Для получивших инвалидность по зрению первой группы льгота применяется с 50 лет для мужского населения и с 40 лет для женского с учетом того, что 15 и 10 лет соответственно были отданы работе. Имею право на это и один из родителей ребенка-инвалида. Отцу можно завершить работу в 55 лет, отработав 20 лет, а матери ребенка — в 50 лет со страховым стажем 15 лет. Возраст, с которого ребенок был признан инвалидом, и продолжительность нахождения на инвалидности не учитываются. Опекуны детей с инвалидностью также могут рассчитывать на досрочную пенсию. Для них пенсионный возраст снижается на один год — от 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин — за каждые 1,5 года опеки. Но не больше чем на пять лет, то есть до 55 лет мужчинам и до 50 — женщинам. Условия по страховому стажу — как у родителей, ИПК не меньше 30 баллов», — подытожила депутат Госдумы.