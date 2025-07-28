В России создадут единый реестр заводчиков

Ранее адвокат Надежда Ермолаева рассказала, что действующий в РФ закон об ответственном обращении с животными предусматривает для владельцев домашних питомцев как административную, так и уголовную ответственность. За нарушение общественного порядка владелец животного несет административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность, отметила Ермолаева.