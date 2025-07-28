Россиянам рассказали, как пройдет голосование на выборах в сентябре: когда начнется прием заявок

Россияне в сентябре смогут отдать голоса на выборах, проходящих в различных субъектах РФ. Сегодня, 28 июля, начался прием заявок. Голосование пройдет в онлайн-формате.
В 22 областях выборы пройдут в течение трех дней. Регистрация в этих регионах завершится 8 сентября. В числе таких субъектов Республика Карелия, Коми, Удмуртская и Чувашская Республики, Пермский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Магаданская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Томская и Челябинская области, город Севастополь и НАО.
Выборы также будут проходить и в два дня. Это касается Республики Северная Осетия — Алания и Курганской области.
В том числе, избирательные участки начнут работу в Москве. Они откроются для жителей из 18 регионов РФ. Так граждане смогут выбрать главу своего субъекта.