Россиянам рассказали, как пройдет голосование на выборах в сентябре: когда начнется прием заявок

В 22 областях выборы пройдут в течение трех дней. Регистрация в этих регионах завершится 8 сентября. В числе таких субъектов Республика Карелия, Коми, Удмуртская и Чувашская Республики, Пермский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Магаданская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Томская и Челябинская области, город Севастополь и НАО.