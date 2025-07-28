В США огромный торнадо попал на видео

В воскресенье, 27 июля, на город Уотертаун (штат Южная Дакота, США) обрушился мощный торнадо. Как сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS), стихия затронула округ Кодингтон и стала причиной введения предупреждения о торнадо, действующего до 18:30 по центральному поясному времени.