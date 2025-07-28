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В США огромный торнадо попал на видео

В воскресенье, 27 июля, на город Уотертаун (штат Южная Дакота, США) обрушился мощный торнадо. Как сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS), стихия затронула округ Кодингтон и стала причиной введения предупреждения о торнадо, действующего до 18:30 по центральному поясному времени.

Мощный торнадо обрушился на Уотертаун.

В воскресенье, 27 июля, на город Уотертаун (штат Южная Дакота, США) обрушился мощный торнадо. Как сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS), стихия затронула округ Кодингтон и стала причиной введения предупреждения о торнадо, действующего до 18:30 по центральному поясному времени.

«Возможно выпадение града размером с монету в 25 центов, а также опасные порывы ветра», — говорится в сообщении NWS. В зоне непосредственной угрозы оказались примерно 4,5 тысячи человек.

Очевидцы распространяют в социальных сетях видеозаписи, на которых виден мощный смерч, движущийся вдоль дорог под темным грозовым небом. На кадрах заметно, как потоки ветра поднимают обломки и пыль.