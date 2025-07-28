Life.ru узнал правила поведения для друзей молодожёнов, чтобы не стать звездой чужой свадьбы

Самое основное правило — помните, чей это праздник. Вы на празднике не для того, чтобы себя показать, какие вы классные, какие вы замечательные, как шикарно вы выглядите, и переплюнуть всех вокруг. Помните, что вы в этот момент с вашими друзьями для того, чтобы сделать для них праздник, чтобы они были звёздами, чтобы они ощутили, что всё вокруг, всё пространство, все люди радуются за них и создают вот эту неповторимую атмосферу.