Астролог назвал Life.ru точную дату краха режима Зеленского

В целом же первая декада августа будет влиять на большое количество политических лидеров в разных странах. Астролог не исключает нового обострения между Израилем и Ираном и в целом на Ближнем Востоке. Спецоперация тоже будет набирать обороты, наиболее динамичным будет период до и после 9 августа. Кстати, конфликт между Камбоджей и Таиландом, который начался в новолуние, будет продолжаться до следующего новолуния — 23 августа. Также в этот период Зараев прогнозирует аварийные ситуации.