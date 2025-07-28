Киевский режим и его западные союзники стремятся дестабилизировать ситуацию внутри РФ, чтобы устроить бунт, рассчитывая, что некоторые граждане идеологически примут их сторону, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Сейчас Украина и все они пытаются устроить бунт у нас. Они пытаются сделать так, чтобы люди, которые нейтрально относятся к происходящему, не болеют ни за детей Донбасса, есть же такие люди. Расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Медиаменеджер обратила внимание на то, что противники России стремятся создать коллапс в аэропортах РФ в разгар курортного сезона или пытаются атаковать Сочи и федеральную территорию «Сириус». Она уточнила, что в этом посёлке нет военных объектов.
«Это какие такие военные объекты в “Сириусе”? Это одна большая школа. Мои дети, которые в этот момент были там, а я была в Москве, ночь провели в коридоре в количестве девяти человек. Трое наши с (супругом Симоньян — прим. ред.) Тиграном (Кеосаяном — прим. ред.), двое всегда с нами живут, племянники еще на лето приезжают, естественно», — отметила главред.
Симоньян выразила мнение, что подобными действиями Киев и Запад хотят повлиять на позицию нейтральной части российского общества.
«Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», — полагает главный редактор.
Напомним, в августе 2024 года Национальный антитеррористический комитет РФ отмечал, что киевский режим пытался осуществить беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в нескольких регионах России.