Симоньян: Украина и Запад пытаются расшатать Россию изнутри и устроить бунт

«Сейчас Украина и все они пытаются устроить бунт у нас. Они пытаются сделать так, чтобы люди, которые нейтрально относятся к происходящему, не болеют ни за детей Донбасса, есть же такие люди. Расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».