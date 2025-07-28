Итальянские власти отменили концерт известного дирижера Валерия Гергиева.
В Италии отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева, который был запланирован на 27 июля. Маэстро должен был выступить в Королевском дворце Казерты. Почему бойкотировали концерт и как на это отреагировали жители Италии, читайте в материале URA.RU.
Почему отменили концерт дирижера Гергиева.
Выступления Гергиева итальянцы ждали с нетерпением Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Концерт Валерия Гергиева и оркестра театра Верди из Салерно, а также приглашенных музыкантов Мариинского театра, запланированный на 27 июля, сорвался. Присутствие российского дирижера стало причиной оживленной дискуссии среди украинских активистов, проживающих в Италии. 20 июля они организовали митинги, выразив несогласие с проведением мероприятия. На следующий день, 21 июля, местные власти приняли решение отменить концерт российских исполнителей.
Итальянцы считают стыдным отмену концерта Гергиева.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗахарова процитировала Библию, говоря об отмене концерта Гергиева.
В труппе Мариинского театра приглашенным солистом работает итальянский тенор Джованни Рибикезу. Своим мнением по поводу сложившейся вокруг Гергиева ситуации он поделился с «Известиями». Он считает, что власти Италии осознали свою ошибку и попытались все исправить, предложив Гергиеву выступление в Солерно. Однако маэстро решил отказаться от участия в концерте. По мнению Рибикезу, это решение было абсолютно правильным. Он также выразил свое мнение, что отмена концерта Гергиева — позор, и отметил, что ему, как итальянцу, стыдно за произошедшее. Тенор подчеркнул, что когда речь идет о таком великом имени, как Гергиев, все должны радоваться его приезду в Италию, но, к сожалению, власти решили отказать ему в этом.
Итальянцы «должны ненавидеть Россию».
После отмены концерта Гергиеву предложили выступить в Солерно, но он отказалсяФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Итальянская журналистка Фьямметта Кукурния в интервью «Известиям» выразила мнение, что власти считают, будто народ Италии недостаточно ненавидит Россию. По ее словам, по их мнению, итальянцы «должны ненавидеть Россию», поскольку таким образом их готовят к войне. В этом контексте, по мнению Кукурнии, необходимо было представить маэстро Валерия Гергиева в негативном свете, доказывая, что он — ужасный человек.
Русские слишком добры.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ МИД РФ назвали отмену концерта Гергиева происками последователей Бандеры.
Итальянская пара Мауро и Рита, глубоко увлеченные русской культурой, были очень расстроены отменой концерта Гергиева. Мауро откровенно выразил мнение, что русские слишком наивны и добры, им следует быть строже. Он осудил решение об отмене концерта, назвав его идиотизмом и нарушением итальянской Конституции. Мауро подчеркнул, что запрет выступления Гергиева — это безумие, и что человек не должен быть виноват только из-за своей национальности.
Ранее пианист Лука Сафронов-Затравкин призвал культурно ответить на запрет Гергиева в Италии. Он считает, что российской культуре нельзя изолироваться, несмотря на всевозможные препоны, пишет «Национальная Служба Новостей».