Идиотизм и безумие: как отреагировали итальянцы на отмену концерта Гергиева

В труппе Мариинского театра приглашенным солистом работает итальянский тенор Джованни Рибикезу. Своим мнением по поводу сложившейся вокруг Гергиева ситуации он поделился с «Известиями». Он считает, что власти Италии осознали свою ошибку и попытались все исправить, предложив Гергиеву выступление в Солерно. Однако маэстро решил отказаться от участия в концерте. По мнению Рибикезу, это решение было абсолютно правильным. Он также выразил свое мнение, что отмена концерта Гергиева — позор, и отметил, что ему, как итальянцу, стыдно за произошедшее. Тенор подчеркнул, что когда речь идет о таком великом имени, как Гергиев, все должны радоваться его приезду в Италию, но, к сожалению, власти решили отказать ему в этом.