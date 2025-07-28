«РВ»: Шесть ракетоносцев и десятки беспилотников направляются в сторону Украины

В небо подняли шесть ракетоносцев Воздушно-космических сил РФ. Также в небе над Украиной зафиксированы десятки российских БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на мониторинговые ресурсы.
— В воздухе находятся уже шесть ракетоносцев: два борта Ту-95МС с Оленьи, два борта Ту-95МС с Энгельса, два борта Ту-160 с Энгельса, — сказано в публикации.
Также атаковать Украину готовятся почти 70 ударных беспилотников — уже сейчас большая часть из них находится в небе над Черниговской областью. Предположительно, они направляются на запад Украины, сказано в сообщении.
Российские войска в ночь на 26 июля нанесли групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны РФ, все цели были поражены.
Также в пресс-службе Министерства обороны России рассказали, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет.
Ранее в ведомстве сообщили, что Вооруженные Силы России нанесли пять групповых ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса на Украине и объектам военной инфраструктуры.