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«РВ»: Шесть ракетоносцев и десятки беспилотников направляются в сторону Украины

В небо подняли шесть ракетоносцев Воздушно-космических сил РФ. Также в небе над Украиной зафиксированы десятки российских БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на мониторинговые ресурсы.

В небо подняли шесть ракетоносцев Воздушно-космических сил РФ. Также в небе над Украиной зафиксированы десятки российских БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на мониторинговые ресурсы.

— В воздухе находятся уже шесть ракетоносцев: два борта Ту-95МС с Оленьи, два борта Ту-95МС с Энгельса, два борта Ту-160 с Энгельса, — сказано в публикации.

Также атаковать Украину готовятся почти 70 ударных беспилотников — уже сейчас большая часть из них находится в небе над Черниговской областью. Предположительно, они направляются на запад Украины, сказано в сообщении.

Российские войска в ночь на 26 июля нанесли групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны РФ, все цели были поражены.

Также в пресс-службе Министерства обороны России рассказали, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет.

Ранее в ведомстве сообщили, что Вооруженные Силы России нанесли пять групповых ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса на Украине и объектам военной инфраструктуры.

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