Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В некоторых районах Иркутска 28 июля отключат свет

Некоторые дома в Октябрьском, Правобережном и Свердловском районе останутся без электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 28 июля 2025 произойдет в некоторых домах города. Как КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала «Свет38», в список попали Октябрьски, Свердловский и Правобережный районы.

Отключение света в Иркутске 28 июля 2025.

— В Октябрьском районе электроэнергии не будет только по адресу: улица Советская, 57. Там пройдет проверка системы операционного блока, — уточняется в сообщении.

В Правобережном районе на улицах Баррикад, Ангарская, Николаева, Суркова, Рабочего Штаба свет отключат с 9:00 до 17:00. По этим и другим адресам пройдут плановые работы по монтажу блока питания и управления.

Отключение света 28 июля 2025 в Свердловском районе коснется шести домов на улице Маршала Конева с 9 утра до 14 часов дня. С подробным списком можно ознакомиться здесь.