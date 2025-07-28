В некоторых районах Иркутска 28 июля отключат свет

Отключение света в Иркутске 28 июля 2025 произойдет в некоторых домах города. Как КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала «Свет38», в список попали Октябрьски, Свердловский и Правобережный районы.
Отключение света в Иркутске 28 июля 2025.
— В Октябрьском районе электроэнергии не будет только по адресу: улица Советская, 57. Там пройдет проверка системы операционного блока, — уточняется в сообщении.
В Правобережном районе на улицах Баррикад, Ангарская, Николаева, Суркова, Рабочего Штаба свет отключат с 9:00 до 17:00. По этим и другим адресам пройдут плановые работы по монтажу блока питания и управления.
Отключение света 28 июля 2025 в Свердловском районе коснется шести домов на улице Маршала Конева с 9 утра до 14 часов дня. С подробным списком можно ознакомиться здесь.