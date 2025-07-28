В РФ хотят разработать единый реестр заводчиков животных

«Есть, кто просто купил пару собачек и разводит их где-то в домашних условиях, не соблюдая никаких правил. Мы хотим для начала понять, сколько их, хотим, чтобы они соблюдали правила разведения, и хотим создать единый реестр на базе наших крупнейших заводческих организаций», — пояснил Александр Спиридонов.