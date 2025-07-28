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В РФ хотят разработать единый реестр заводчиков животных

В Госдуме предложили создать реестр заводчиков животных из-за роста числа бездомных собак.

Источник: Комсомольская правда

На территории России может появиться реестр заводчиков животных. Согласно тексту законопроекта, разведением питомцев сейчас официально занимаются около 4 тысяч юридических лиц и компаний. Однако не все работают «в белую». Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Спиридонов, пишет газета «Известия».

Парламентарий уточнил, что существуют организации, разводящие животных нелегально и безнаказанно выбрасывающие питомцев на улицу. Так происходит неконтролируемый рост бездомных животных.

«Есть, кто просто купил пару собачек и разводит их где-то в домашних условиях, не соблюдая никаких правил. Мы хотим для начала понять, сколько их, хотим, чтобы они соблюдали правила разведения, и хотим создать единый реестр на базе наших крупнейших заводческих организаций», — пояснил Александр Спиридонов.

Кроме того, в ОП России оповестили о планах по введению штрафов в отношении хозяев участков. Так, дачники, возможно, будут платить по 20−50 тысяч рублей за захламление территории.