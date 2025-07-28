Стилист предупредила, какое масло нельзя применять для волос

Масла для волос — популярное средство ухода, но далеко не каждое из них подходит для регулярного использования. Международный hair-стилист и эксперт по волосам Дана Лекус рассказала KP.RU, какие масла стоит применять с осторожностью и почему некоторые из них лучше вовсе исключить из ухода.