Стилист предупредила, какое масло нельзя применять для волос

Масла для волос — популярное средство ухода, но далеко не каждое из них подходит для регулярного использования. Международный hair-стилист и эксперт по волосам Дана Лекус рассказала KP.RU, какие масла стоит применять с осторожностью и почему некоторые из них лучше вовсе исключить из ухода.
— Несмотря на популярность масел, не все из них подходят для волос, и некоторые могут даже навредить, если использовать их неправильно, — предупредила специалист.
По словам Лекус, стоит избегать минерального масла. Оно создает пленку и мешает волосам «дышать». Осторожность требуется и с касторовым маслом, так как оно слишком густое, тяжело смывается и может утяжелить прическу. Оливковое масло подойдет не всем, ведь может сделать волосы жирными.
— Масла с искусственными ароматами и добавками. Они могут вызвать аллергию, зуд, раздражение кожи головы. Всегда читайте состав: в натуральных маслах не должно быть синтетических отдушек, красителей и силиконов, — отметила эксперт.
При добавлении масел в уход важно выбирать проверенные и мягкие варианты, использовать их в умеренных количествах и учитывать тип волос.