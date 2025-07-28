Одиноких россиян предостерегают от глубоко верующих мошенников: вот как они втираются в доверие

«Если ваш близкий внезапно сообщает о новом возлюбленном, который появился в его жизни стремительно и настаивает на браке или совместном проживании, — это повод насторожиться. Важно мягко, но настойчиво выяснить детали, проверить документы этого человека, а при необходимости — обратиться в правоохранительные органы», — предостерегает Иванов.