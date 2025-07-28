Одиноких россиян предостерегают от глубоко верующих мошенников: вот как они втираются в доверие

Председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что мошенники могут представляться глубоко верующими людьми, дабы завладеть деньгами и иным имуществом доверчивых пожилых граждан, которые живут одни.
«Ситуация, когда под видом благочестивого человека, якобы ищущего спутницу жизни, в дом проникает мошенник, к сожалению, не редкость. Эти люди умело играют на одиночестве и доверчивости пожилых, особенно одиноких женщин», — рассказал спикер РИА Новостям.
Иванов рассказал о случае, когда аферист представился женщине «искренне верующим» человеком, почти навязал себя ей в мужья, переехал к ней и пытался лично снять все деньги с ее карт. Только благодаря бдительным родственникам удалось предотвратить неизбежное.
«Если ваш близкий внезапно сообщает о новом возлюбленном, который появился в его жизни стремительно и настаивает на браке или совместном проживании, — это повод насторожиться. Важно мягко, но настойчиво выяснить детали, проверить документы этого человека, а при необходимости — обратиться в правоохранительные органы», — предостерегает Иванов.
Общественник напомнил, что не стоит передавать личные данные карт или каких-либо документов посторонним, подписывать бумаги или съезжаться с «возлюбленным», потому что новая любовь может оказаться хитрым мошенником.
Как KP.RU писал ранее, в Москве телефонные мошенники выманили у пенсионерки свыше 63,7 млн рублей, пять килограммов золота и другие сбережения. Все началось с обыкновенного телефонного разговора.