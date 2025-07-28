Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 28 июля 2025 года

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +9,+11°C, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных +26,+28°C. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4−9 м/с, что добавит легкую свежесть в жаркий день.