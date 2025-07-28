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Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 28 июля 2025 года

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМСКрасноярск ожидает теплый и солнечный день 28 июля.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Красноярск ожидает теплый и солнечный день 28 июля. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков, что создаст отличные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +9,+11°C, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных +26,+28°C. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4−9 м/с, что добавит легкую свежесть в жаркий день.

Не упустите возможность насладиться прекрасной погодой!