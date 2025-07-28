Американские ученые могли провести секретное испытание, оказавшее влияние на погоду. Целью эксперимента было искусственное создание облаков, гласят данные документов.
Ученые не стали предупреждать жителей, чтобы не напугать проведением испытания. Известно, что эксперимент проводился над океаном. Площадь участка составила чуть более 10 тысяч квадратных километров.
В документах сказано, что программу осуществили в координации с правительственными учеными. Однако разработчиков предупредили, что такие эксперименты могли бы нарушить погодные условия и оказать влияние на природу и людей.
Стало также известно, что по указанию бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне готовили доклад о якобы российской поддержке кандидатуры нынешнего американского лидера Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Об этом свидетельствуют рассекреченные материалы.