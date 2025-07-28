В России разорили все известные могильники

В России, начиная с 1990-х годов, были разорены все известные могильники и захоронения. К этому причастны как отечественные, так и зарубежные коллекционеры и скупщики ценностей, сообщила сотрудник Института археологии РАН Ольга Зеленцова, передает РИА Новости.
«Самой большой проблемой в археологии являются грабительские раскопки поселений и могильников. Когда в середине 90-х годов в нашу страну хлынули металлодетекторы, началась их агрессивная реклама, в том числе и металлопоиска как активного отдыха, любви к древностям и их якобы спасения», — рассказала эксперт.
По ее словам, все это было лишь ширмой для дилеров, которые торговали металлодетекторами, и коллекционеры, которые собирали древности. И часть из них была зарубежная.
Зеленцова также отметила, что в нашей стране не осталось исторических мест, где бы не ступала нога человека с металлоискателем. За последние 30 лет они обследовали все известные памятники археологии, заключила она.