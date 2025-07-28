Нутрициолог Порхун назвала опасные для детей продукты

Орехи, виноград, мед, газировки и энергетики могут быть опасны для детей. Об этом сообщила нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.
— Орехи и виноград являются частыми причинами удушья у малышей. Мед до года опасен из-за риска ботулизма. Газировки и энергетики разрушают эмаль зубов и нарушают работу нервной системы из-за содержания сахара и кофеина, — цитирует ее РИА Новости.
Медик порекомендовала обращать внимание на трансжиры, увеличивающие риск сердечно-сосудистых заболеваний и вызывающие хронические воспаления в организме. По ее словам, они содержатся в дешевой выпечке, фастфуде и маргарине.
— Эти соединения повышают уровень «плохого» холестерина и вызывают хронические воспалительные процессы в организме, — объяснила Порхун.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число детей и подростков с избыточным весом за последние 40 лет выросло в 10 раз. Каждый третий подросток имеет лишний вес или страдает от ожирения. Что привело к такому резкому росту числа случаев детского ожирения и как решить эту проблему, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог Ольга Филина.