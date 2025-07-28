Симоньян предложила сделать из здания посольства Франции музей

«Потрясающий особняк Игумнова, весь такой резной, в русском эклектичном стиле — русский, почти прерусский, богатый, боярский… И там находится французское посольство. Музей надо из него сделать, и замечательно… Это будет жестик. Жестик… вполне внятный и понятный», — предложила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».