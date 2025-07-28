Симоньян считает, что из дома Игумнова, который занимает посольство Франции, можно сделать музей.
Необходимо передать особняк купца Игумнова, который использует посольство Франции в Москве, обратно в собственность России. Такое мнение высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее мнению, в этом здании можно было бы открыть музей для жителей и гостей столицы.
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«Потрясающий особняк Игумнова, весь такой резной, в русском эклектичном стиле — русский, почти прерусский, богатый, боярский… И там находится французское посольство. Музей надо из него сделать, и замечательно… Это будет жестик. Жестик… вполне внятный и понятный», — предложила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Она выразила удивление, почему одно из красивейших зданий в Москве с советских времен принадлежит французскому посольству. По словам Симоньян, с этим особняком связано множество удивительных городских легенд, и он представляет собой значимую часть исторического наследия Москвы.
Ранее Маргарита Симоньян выступила с предложением вернуть России территории, которые, по ее словам, были присоединены Литвой и Польшей в период татаро-монгольского ига. Она подчеркнула, что Российская Федерация не намерена претендовать на чужие земли, однако также не собирается уступать свои.