Сделаем как в СССР: в России предложили перейти к советскому опыту продажи алкоголя

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП России) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что нужно сократить разрешенные часы продажи алкоголя в России на федеральном уровне до 11:00 — 19:00. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.
«На сегодняшний день те ограничения по продаже алкоголя, которые существуют на федеральном уровне, — с 08:00 до 23:00 — должны быть ужесточены», — сказал спикер.
При этом Рыбальченко напомнил о советской практике продажи крепких горячительных напитков с 11:00 до 19:00. Он считает, что подобный режим был «вполне нормальным». И прийти к нему можно, к примеру, если ежегодно снижать как минимум один час.
«Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее», — считает спикер.
Председатель также перечислил определенные меры, которые помогут быстрее достичь лучшего эффекта. А именно ограничение продажи спиртных напитков в выходные и праздничные дни, кроме, как он отметил, организаций общественного питания, кафе, ресторанов.
«Именно такие меры дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни», — считает Рыбальченко.
Во времена Советского Союза спиртное продавалось в магазинах с 11:00 до 19:00. Однако во время алкогольной компании в период 1980-х продажи горячительного сдвинулись с 14:00 до 19:00.
Отметим, что согласно ФЗ в России запрещена продажа спиртного в розничных точках с 23:00 до 08:00. Однако регионы могут устанавливать дополнительные ограничения по времени и условиях продажи горячительных напитков, даже вводить полный запрет, за исключением, конечно же, мест общественного питания.
Как KP.RU писал ранее, с 1 марта 2025 года в Вологодской области в будние дни продажа спиртных напитков разрешена только с 12:00 до 14:00. Как рассказал в интервью KP.RU губернатор региона Георгий Филимонов, эффект после введения данной меры положительный. По его словам, за месяц действия мер закрылось 220 из 610 магазинов, торгующих спиртным.