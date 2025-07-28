Специалист рассказала о симптомах аллергии на солнце

Чтобы позаботиться о коже после солнца, нужно уйти в тень, ополоснуться прохладной водой и намазаться увлажняющим гелем. А во время загара не стоит забывать о креме с SPF и обновлять его каждые два часа. В течение дня специалист рекомендует носить легкую одежду, которая полностью прикрывает кожу.