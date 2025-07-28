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Специалист рассказала о симптомах аллергии на солнце

Врач Чиркова: зуд и сыпь могут быть признаками аллергии на солнце.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Несколько часов под палящим солнцем, а вместо красивого загара — зуд и сыпь. Это явные признаки аллергии на солнечные лучи. Как рассказала аведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru, чаще реакции на коже появляются на лице, руках и плечах.

— Аллергия на солнце проявляется тем, что кожа быстро краснеет и начинает зудеть, иногда появляются мелкие пузырьки. Чтобы этого избежать, стоит находиться на пляже до 11 утра или после 16 часов, — уточнила врач.

Чтобы позаботиться о коже после солнца, нужно уйти в тень, ополоснуться прохладной водой и намазаться увлажняющим гелем. А во время загара не стоит забывать о креме с SPF и обновлять его каждые два часа. В течение дня специалист рекомендует носить легкую одежду, которая полностью прикрывает кожу.