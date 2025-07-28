Церковный праздник 28 июля 2025: приметы, традиции и запреты

28 июля православная церковь отмечает день памяти святого князя Владимира, который считается крестителем Руси.
Этот праздник имеет особое значение для верующих, так как именно князь Владимир сыграл ключевую роль в распространении христианства на территории Древней Руси.
История праздника.
Святой князь Владимир (Владимир Святославич) родился около 958 года и стал великим князем Киевским. В 988 году он принял христианство и крестил Русь, что стало важным событием в истории страны. С тех пор святой Владимир стал покровителем Руси и символом единства народа.
Традиции праздника.
1. Посещение церкви: В этот день верующие стремятся посетить церковную службу, помолиться святому Владимиру и попросить у него защиты и благословения.
2. Крестный ход: В некоторых регионах проводятся крестные ходы, во время которых верующие несут иконы и молитвенно обращаются к святому.
3. Семейные собрания: Праздник также является поводом для семейных встреч, где люди делятся воспоминаниями о своих предках и традициях.
4. Подношения: В этот день принято делать подношения в храм, особенно свечи и цветы, в знак уважения и почитания святого.
Приметы на 28 июля.
Существует множество народных примет, связанных с этим днем:
• Если погода ясная и солнечная, то осень будет теплой.
• Дождь в этот день предвещает хороший урожай грибов.
• Если в этот день много ласточек летают низко, значит, зима будет холодной.
Запреты.
На праздник 28 июля существуют определенные запреты:
1. Запрет на ссоры: В этот день не рекомендуется вступать в конфликты и ссоры, чтобы не накликать беду.
2. Запрет на тяжелую работу: Верующие стараются избегать физического труда и тяжелых работ, чтобы не нарушать святость праздника.
3. Запрет на употребление алкоголя: Многие придерживаются трезвого образа жизни в этот день, чтобы сосредоточиться на духовных практиках и молитвах.