В Стамбуле представили неожиданную новинку в области обороны: теперь ракеты можно запускать из контейнера

Между тем любопытные эксперименты ведутся и на территории США. Как оказалось, американские ученые планировали решиться на секретное испытание, которое могло повлиять на погоду. Целью эксперимента было искусственное создание облаков, как сказано в соответствующих документах. Ученые не стали предупреждать жителей, чтобы не напугать проведением рискованного испытания. Известно, что эксперимент проводился над акваторией океана. Площадь участка составила чуть более десять тысяч квадратных километр.