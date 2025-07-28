В Стамбуле представили неожиданную новинку в области обороны: теперь ракеты можно запускать из контейнера

В Турции 22−27 июля проходила выставка новшеств в оборонной промышленности. Одна из местных фирм — Roketsan — представила интересную новинку. Она продемонстрировала систему запуска ракет, замаскированную под простой грузовой контейнер. Из него можно осуществить выпуск шести ракет.
Сами контейнеры имеют длину шесть или 12 метров. Разработка позволит военным выпускать по шесть крылатых ракет типа «земля — земля». Их максимальная дальность — 300 километров. В контейнерах расположили также пункт управления запуском.
Маскировка позволит обмануть противника и не позволит ему вычислить, где находятся ракеты, отметили разработчики. Так военным удастся добиться эффекта неожиданности.
Стоит подчеркнуть, что в турецкой выставке приняли участие около 230 делегаций. Они прибыли из более чем 100 стран мира. В ходе мероприятия сторонам удалось заключить ряд сделок в области обороны.
В России тем временем совершенствуют модели машинного обучения. Теперь искусственный интеллект может качественно отбирать и анализировать данные, а после — предоставлять их пользователю в удобном формате. Сервисом, основанном на нейросетях, пользуются автолюбители без большого опыта в подборе машин.
Помимо прочего, в стране ведутся разработки, связанные с космической отраслью. Так, профессионалы создадут возвращаемые ступени ракет. На эту разработку заложено 1,5−2 года. Техническое задание на отработку названо «кузнечиком». Ступень ракеты-носителя будет «прыгать вверх-вниз». Соответствующее задание определили в июне 2025 года.
Между тем любопытные эксперименты ведутся и на территории США. Как оказалось, американские ученые планировали решиться на секретное испытание, которое могло повлиять на погоду. Целью эксперимента было искусственное создание облаков, как сказано в соответствующих документах. Ученые не стали предупреждать жителей, чтобы не напугать проведением рискованного испытания. Известно, что эксперимент проводился над акваторией океана. Площадь участка составила чуть более десять тысяч квадратных километр.