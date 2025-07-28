Общественник Иванов: мошенники могут выдавать себя за верующих людей

«Ситуация, когда под видом благочестивого человека, якобы ищущего спутницу жизни, в дом проникает мошенник, к сожалению, не редкость. Эти люди умело играют на одиночестве и доверчивости пожилых, особенно одиноких женщин. Они используют религиозную риторику, чтобы быстро завоевать доверие, а затем начинают контролировать финансы и жилье своей жертвы», — отметил глава организации, слова которого приводит РИА Новости.