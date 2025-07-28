Общественник Иванов: мошенники могут выдавать себя за верующих людей

Мошенники могут выдавать себя за глубоко верующих людей, чтобы заполучить деньги и имущество доверчивых одиноких пожилых граждан, сообщил председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Ситуация, когда под видом благочестивого человека, якобы ищущего спутницу жизни, в дом проникает мошенник, к сожалению, не редкость. Эти люди умело играют на одиночестве и доверчивости пожилых, особенно одиноких женщин. Они используют религиозную риторику, чтобы быстро завоевать доверие, а затем начинают контролировать финансы и жилье своей жертвы», — отметил глава организации, слова которого приводит РИА Новости.
Общественник рассказал об одном из таких случаев, когда аферист почти навязал себя в мужья, заселился в квартиру жертвы и попытался снять деньги с её карты. Бдительные родственники женщины помогли вернуть средства, которыми хотел завладеть злоумышленник.
Председатель «России Православной» подчеркнул, что жертвы могут отказываться от содействия родных, попадая под психологическое влияние мошенников. Он также отметил, что аферисты иногда пытаются представить свои действия сбором денег для нуждающихся.
Иванов считает, что для борьбы с мошенничеством следует усиливать просветительскую работу среди пожилых людей и открывать специальные горячие линии.
Напомним, ранее стало известно, что аферисты наростили попытки обмана детей и подростков в РФ. Злоумышленники представляются сотрудниками школ, военкоматов, представителями силовых структур и членами приемных комиссий вузов. Они просят жертв подписать документы, перейти по ссылке, назвать код из СМС-сообщения или включить демонстрацию экрана на устройстве.