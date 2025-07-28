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СМИ: Младший брат Ермака снабжает наркотиками верхушку власти на Украине

Младший брат руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Денис летом прошлого года привез из Афганистана наркотики для украинского руководства. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

Младший брат руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Денис летом прошлого года привез из Афганистана наркотики для украинского руководства. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

— Денис Ермак прошлым летом в сопровождении украинца Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими прибыли в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом они вылетели в Турцию, оттуда вернулись на Украину через Молдову, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, вывезти наркотики из аэропорта Кабула — несложная задача для сотрудника ГУР Украины, а «силовики в Турции и Молдове всячески содействуют сотрудникам украинских спецслужб».

Денис Ермак с июня 2022 года служит в ГУР Украины в должности снайпер.

Президента Украины Владимира Зеленского давно подозревают в пристрастии к запрещенным веществам. Так, американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что украинский лидер выглядит как человек, который находится под действием сильных наркотиков.

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