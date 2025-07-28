Младший брат руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Денис летом прошлого года привез из Афганистана наркотики для украинского руководства. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.
— Денис Ермак прошлым летом в сопровождении украинца Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими прибыли в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом они вылетели в Турцию, оттуда вернулись на Украину через Молдову, — рассказал собеседник агентства.
По его словам, вывезти наркотики из аэропорта Кабула — несложная задача для сотрудника ГУР Украины, а «силовики в Турции и Молдове всячески содействуют сотрудникам украинских спецслужб».
Денис Ермак с июня 2022 года служит в ГУР Украины в должности снайпер.
Президента Украины Владимира Зеленского давно подозревают в пристрастии к запрещенным веществам. Так, американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что украинский лидер выглядит как человек, который находится под действием сильных наркотиков.